Джеймс Воулз: «5 больших аварий «Уильямса» за 10 дней – практически то, что невозможно выдержать»
Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз прокомментировал многочисленные аварии команды.
На Гран-при Мехико Алекс Албон в пятничной практике врезался в Оливера Бермэна, выступавшего за «Феррари», а в гонке – в пилота «РБ» Юки Цуноду. На Гран-при Сан-Паулу Албон и Франко Колапинто завершили квалификацию в барьерах, в гонке болид снова разбил Колапинто.
«В Бразилии случился, пожалуй, самый суровый уик-энд, что я могу вспомнить за всю карьеру. За семь дней, чуть больше, у нас пять больших аварий. Только в Бразилии за квалификацию и гонку – три. Это практически то количество, которое никто не может выдержать на решетке, это болезненный результат.
У меня большие надежды на Вегас. Мы были быстры там в прошлом году и, уверен, у нас есть болид, который хорошо работает в данных условиях. Так что мы сделаем абсолютно все возможное, чтобы подготовить две машины в наилучшей возможной спецификации с учетом имеющихся запасных деталей», – сообщил Воулз.
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