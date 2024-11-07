Экс-пилот «Ф-1» Клин: «Ферстаппен легко бы обогнал Норриса даже без остановки гонки в Бразилии»
Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Клин упрекнул пилота «Макларена» Ландо Норриса в «пассивности» на Гран-при Сан-Паулу.
По мнению эксперта, его соперник Макс Ферстаппен финишировал бы выше британца, даже если бы лидеру «Ред Булл» не помогли красные флаги.
«В таких условиях зерна отделяются от плевел среди гонщиков. Норрис часто оказывался быстрейшим до гонки, все сделал правильно в квалификации. 17-е место Макса на старте было огромным шансом для Ландо отыграть множество очков в борьбе за чемпионство. Но в гонке он был слишком пассивным.
Макс доказал, что под дождем способен победить любого даже на более слабой машине. Невероятно было наблюдать за тем, насколько безошибочным был его пилотаж – просто странно. Я утверждаю, что с таким темпом Макс легко бы обогнал Ландо даже в том случае, если бы гонку не остановили.
В тот день у Ландо не было скорости, чтобы сражаться с Максом. В первом повороте он вновь допустил ошибку сразу после старта, и в итоге Расселл захватил лидерство. Подобное просто не должно происходить, если хочешь выиграть титул. Мы уже видели, как Норрису не удается реализовать поулы.
Вопрос также в том, как он располагает болид в первом повороте. В «Формуле-1» легко допустить ошибку, мы это знаем. Но подобное случается реже с выдающимися пилотами. Вот что отличает настоящий талант от остальных», – подвел итоги Клин.
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