Экс-пилот «Ф-1» Клин: «Ферстаппен легко бы обогнал Норриса даже без остановки гонки в Бразилии»

Клин предположил, что Ферстаппен в любом случае опередил бы Норриса в Бразилии.

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Клин упрекнул пилота «Макларена » Ландо Норриса в «пассивности» на Гран-при Сан-Паулу.

По мнению эксперта, его соперник Макс Ферстаппен финишировал бы выше британца, даже если бы лидеру «Ред Булл » не помогли красные флаги.

«В таких условиях зерна отделяются от плевел среди гонщиков. Норрис часто оказывался быстрейшим до гонки, все сделал правильно в квалификации. 17-е место Макса на старте было огромным шансом для Ландо отыграть множество очков в борьбе за чемпионство. Но в гонке он был слишком пассивным.

Макс доказал, что под дождем способен победить любого даже на более слабой машине. Невероятно было наблюдать за тем, насколько безошибочным был его пилотаж – просто странно. Я утверждаю, что с таким темпом Макс легко бы обогнал Ландо даже в том случае, если бы гонку не остановили.

В тот день у Ландо не было скорости, чтобы сражаться с Максом. В первом повороте он вновь допустил ошибку сразу после старта, и в итоге Расселл захватил лидерство. Подобное просто не должно происходить, если хочешь выиграть титул. Мы уже видели, как Норрису не удается реализовать поулы.

Вопрос также в том, как он располагает болид в первом повороте. В «Формуле-1» легко допустить ошибку, мы это знаем. Но подобное случается реже с выдающимися пилотами. Вот что отличает настоящий талант от остальных», – подвел итоги Клин.

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