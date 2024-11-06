Ферстаппен, Окон, Гасли и Цунода – лучшие пилоты Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Сан-Паулу.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

За этап в Бразилии наиболее высокую оценку среди участников получил победитель гонки Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,8 балла. Второе место в рейтинге занял попавший на подиум Эстебан Окон («Альпин» – с оценкой в 9,4 балла. Третье место разделили между собой Пьер Гасли («Альпин») и Юки Цунода («РБ») – получившие по 8,6 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,8

2. Эстебан Окон («Альпин») – 9,4

3. Пьер Гасли («Альпин») – 8,6

3. Юки Цунода («Альпин») – 8,6

5. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2

6. Лиам Лоусон («РБ») – 7,8

7. Шарль Леклер («Феррари») – 7,0

7. Ландо Норрис («Макларен») – 7,0

9. Валттери Боттас («Заубер») – 6,8

10. Оскар Пиастри («Макларен») – 6,0

10. Оливер Бермэн («Хаас») – 6,0

В общем зачете рейтинга лидерство сохраняет Ландо Норрис, хотя пилот «Макларена» опережает Макса Ферстаппена всего на 0,1 балла.

Величие Ферстаппена в обгонах: посмотрите, что он сделал с соперниками под дождем в Бразилии