  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ферстаппен, Окон, Гасли и Цунода – лучшие пилоты Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»
0

Ферстаппен, Окон, Гасли и Цунода – лучшие пилоты Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Сан-Паулу.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

За этап в Бразилии наиболее высокую оценку среди участников получил победитель гонки Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,8 балла. Второе место в рейтинге занял попавший на подиум Эстебан Окон («Альпин» – с оценкой в 9,4 балла. Третье место разделили между собой Пьер Гасли («Альпин») и Юки Цунода («РБ») – получившие по 8,6 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,8

2. Эстебан Окон («Альпин») – 9,4

3. Пьер Гасли («Альпин») – 8,6

3. Юки Цунода («Альпин») – 8,6

5. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2

6. Лиам Лоусон («РБ») – 7,8

7. Шарль Леклер («Феррари») – 7,0

7. Ландо Норрис («Макларен») – 7,0

9. Валттери Боттас («Заубер») – 6,8

10. Оскар Пиастри («Макларен») – 6,0

10. Оливер Бермэн («Хаас») – 6,0

В общем зачете рейтинга лидерство сохраняет Ландо Норрис, хотя пилот «Макларена» опережает Макса Ферстаппена всего на 0,1 балла.

Величие Ферстаппена в обгонах: посмотрите, что он сделал с соперниками под дождем в Бразилии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
рейтинги
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
logoВалттери Боттас
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
logoДжордж Расселл
logoЛандо Норрис
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoОливер Бермэн
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Двукратный чемпион WRC Рованпера попробовал себя за рулем болида «Ред Булл»
сегодня, 16:35Фото
Йос Ферстаппен: «Не надо приглашать в стюарды бывших пилотов «Формулы-1»
15сегодня, 16:14
Кристиан Хорнер о Ферстаппене: «Экклстоун сказал, что это одно из лучших выступлений, что он когда-либо видел»
7сегодня, 14:44
Маттиа Бинотто: «Все равно выбрали бы Бортолето. Вопрос был в том, переводить его в «Ф-1» напрямую или отложить на 2026 год»
5сегодня, 13:47
Джонни Херберт о критике со стороны Йоса Ферстаппена: «Если я не согласен с чем-то, что происходит на гоночной трассе – то я так и скажу»
10сегодня, 13:12
Зарплата Хорнера в «Ред Булл» в 2024 году составила $11,5 млн, Марко получил $9 млн (Times)
4сегодня, 12:26
Валттери Боттас об уходе из «Заубера»: «Пришло время двигаться дальше»
14сегодня, 11:53
Чжоу Гуаньюй о потере места в «Заубере»: «Сейчас я обдумываю несколько вариантов остаться в паддоке «Формулы-1»
13сегодня, 10:22
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025: известны все 20 гонщиков из 20
40сегодня, 09:23
«Заубер» объявил о подписании контракта с Бортолето
18сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото