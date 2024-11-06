Ферстаппен, Окон, Гасли и Цунода – лучшие пилоты Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»
Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Сан-Паулу.
По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.
За этап в Бразилии наиболее высокую оценку среди участников получил победитель гонки Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,8 балла. Второе место в рейтинге занял попавший на подиум Эстебан Окон («Альпин» – с оценкой в 9,4 балла. Третье место разделили между собой Пьер Гасли («Альпин») и Юки Цунода («РБ») – получившие по 8,6 балла.
Рейтинг пилотов на Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,8
2. Эстебан Окон («Альпин») – 9,4
3. Пьер Гасли («Альпин») – 8,6
3. Юки Цунода («Альпин») – 8,6
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2
6. Лиам Лоусон («РБ») – 7,8
7. Шарль Леклер («Феррари») – 7,0
7. Ландо Норрис («Макларен») – 7,0
9. Валттери Боттас («Заубер») – 6,8
10. Оскар Пиастри («Макларен») – 6,0
10. Оливер Бермэн («Хаас») – 6,0
В общем зачете рейтинга лидерство сохраняет Ландо Норрис, хотя пилот «Макларена» опережает Макса Ферстаппена всего на 0,1 балла.
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