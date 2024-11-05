Ральф Шумахер: «Вовсе не уверен, что Ферстаппен и Норрис все еще дружат, они не летали вместе на последние гонки»

Ферстаппен и Норрис перестали дружить, предположил Ральф Шумахер.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил о предполагаемом разладе в отношениях между пилотами «Ред Булл » и «Макларена » Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом .

«Вовсе не уверен, что дружба все еще существует. Я удивлен, ведь они не летали вместе на последние гонки, как это случалось обычно.

[Дружбу сохранить трудно] если действительно сражаешься за чемпионство и за позиции, как в их случае», – заявил Шумахер перед Гран-при Сан-Паулу.

Мартин Брандл: «Борьба за чемпионство – совсем другие вызовы и правила. Норрису не хватает опыта и, может, инстинкта убийцы»

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