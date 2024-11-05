  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ральф Шумахер: «Вовсе не уверен, что Ферстаппен и Норрис все еще дружат, они не летали вместе на последние гонки»
0

Ральф Шумахер: «Вовсе не уверен, что Ферстаппен и Норрис все еще дружат, они не летали вместе на последние гонки»

Ферстаппен и Норрис перестали дружить, предположил Ральф Шумахер.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил о предполагаемом разладе в отношениях между пилотами «Ред Булл» и «Макларена» Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом.

«Вовсе не уверен, что дружба все еще существует. Я удивлен, ведь они не летали вместе на последние гонки, как это случалось обычно.

[Дружбу сохранить трудно] если действительно сражаешься за чемпионство и за позиции, как в их случае», – заявил Шумахер перед Гран-при Сан-Паулу.

Мартин Брандл: «Борьба за чемпионство – совсем другие вызовы и правила. Норрису не хватает опыта и, может, инстинкта убийцы»

Величие Ферстаппена в обгонах: посмотрите, что он сделал с соперниками под дождем в Бразилии

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
Гран-при Бразилии
logoМакларен
logoРед Булл
logoРальф Шумахер
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Трибуны скандировали «Другович» в момент схода Стролла в Бразилии
136 минут назад
Хэмилтон проведет остаток сезона за «Мерседес», несмотря на слухи о досрочном уходе (Sky Sports)
14сегодня, 14:46
Шварцман – гонщик «Премы» в «Индикаре» на сезон-2025
11сегодня, 14:08
Нико Хюлькенберг о дисквалификации: «Маршалы толкали меня и были очень довольны собой: «Вперед, гонка еще не закончена»
2сегодня, 13:47
Гельмут Марко: «Ферстаппен был безупречен, чего не скажешь о Норрисе. Видно, кто настоящий чемпион»
20сегодня, 12:52
Финал сезона MotoGP перенесен в Барселону
1сегодня, 12:29
Серхио Перес об 11-м месте: «Катастрофа. Ничего не работало – пробуксовка, разворот, пит-стоп перед красными флагами»
16сегодня, 11:20
Мартин Брандл: «Борьба за чемпионство – совсем другие вызовы и правила. Норрису не хватает опыта и, может, инстинкта убийцы»
25сегодня, 10:32
Берни Экклстоун: «Выступление Ферстаппена в Бразилии сравнимо с победами Сенны и Шумахера под дождем»
21сегодня, 10:00
Журналист Бенсон: «Уайтинг в 2011-м согласился, что менять шины под красными флагами не очень честно, но ничего так и не случилось»
53сегодня, 09:12
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото