Ральф Шумахер: «Вовсе не уверен, что Ферстаппен и Норрис все еще дружат, они не летали вместе на последние гонки»
Ферстаппен и Норрис перестали дружить, предположил Ральф Шумахер.
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил о предполагаемом разладе в отношениях между пилотами «Ред Булл» и «Макларена» Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом.
«Вовсе не уверен, что дружба все еще существует. Я удивлен, ведь они не летали вместе на последние гонки, как это случалось обычно.
[Дружбу сохранить трудно] если действительно сражаешься за чемпионство и за позиции, как в их случае», – заявил Шумахер перед Гран-при Сан-Паулу.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
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