Мартин Брандл: «Борьба за чемпионство – совсем другие вызовы и правила. Норрису не хватает опыта и, может, инстинкта убийцы»
Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что соперничество с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном пойдет на пользу гонщику «Макларена» Ландо Норрису перед следующим годом.
«Важно улучшать свой уровень. У него были потрясающие победы, и не в последнюю очередь в Зандворте и Сингапуре, где он просто уехал и скрылся вдали – чем-то похоже на Макса.
Однако ему не хватает опыта борьбы за чемпионство, а это совсем другой набор вызовов и правил. Вот какие выводы он сделает из этого сезона. Иногда думаешь, может, ему недостает инстинкта убийцы в противостоянии с Максом, который, как мы знаем, бывает довольно безжалостным в борьбе на трассе.
Но, полагаю, Ландо извлечет уроки из этого сезона, и тот факт, что Макс выиграл семь из первых десяти гонок, сделал его фактически недосягаемым», – заявил Брандл.
Мартин напомнил, что в начале сезона Норрис на 84 очка отставал от Ферстаппена:
«Ландо нужно было на каждом этапе отбирать у Макса много баллов и надеяться, что его напарник и одна или две «Феррари» или даже один-два «Мерседеса» окажутся между ними.
Но один поворотный момент вроде того, что случился в Бразилии, и эта маленькая авантюра закончена, если только в последних гонках не произойдет множество чудных событий».
Мартин Брандл о «везении» Ферстаппена: «Норрис передумает, Макс был в своем классе»
Андреа Стелла о личном титуле: «Макларен» наслаждался приключением. Математически Норрис в борьбе, но приоритет – Кубок конструкторов»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий