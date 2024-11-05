Мартин Брандл: «Борьба за чемпионство – совсем другие вызовы и правила. Норрису не хватает опыта и, может, инстинкта убийцы»

Брандл рассказал об уроках, которые Норрис извлечет из сезона-2024.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что соперничество с лидером «Ред Булл » Максом Ферстаппеном пойдет на пользу гонщику «Макларена » Ландо Норрису перед следующим годом.

«Важно улучшать свой уровень. У него были потрясающие победы, и не в последнюю очередь в Зандворте и Сингапуре , где он просто уехал и скрылся вдали – чем-то похоже на Макса.

Однако ему не хватает опыта борьбы за чемпионство, а это совсем другой набор вызовов и правил. Вот какие выводы он сделает из этого сезона. Иногда думаешь, может, ему недостает инстинкта убийцы в противостоянии с Максом, который, как мы знаем, бывает довольно безжалостным в борьбе на трассе.

Но, полагаю, Ландо извлечет уроки из этого сезона, и тот факт, что Макс выиграл семь из первых десяти гонок, сделал его фактически недосягаемым», – заявил Брандл.

Мартин напомнил, что в начале сезона Норрис на 84 очка отставал от Ферстаппена:

«Ландо нужно было на каждом этапе отбирать у Макса много баллов и надеяться, что его напарник и одна или две «Феррари» или даже один-два «Мерседеса» окажутся между ними.

Но один поворотный момент вроде того, что случился в Бразилии, и эта маленькая авантюра закончена, если только в последних гонках не произойдет множество чудных событий».

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