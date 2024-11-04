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Андреа Стелла о личном титуле: «Макларен» наслаждался приключением. Математически Норрис в борьбе, но приоритет – Кубок конструкторов»

Стелла прокомментировал фактический выход Норриса из борьбы за титул.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла порассуждал о том, что после неудачи на Гран-при Сан-Паулу Ландо Норрис сохраняет лишь теоретические шансы на личное чемпионство, а также напомнил о главной задаче команды.

«Не считаю, что это что-либо меняет в свете борьбы за Кубок конструкторов. Пусть поступил приказ одному пилоту поддержать другого, это всегда было вторичным по отношению к стремлению увеличить шансы на Кубок конструкторов.

Если говорить о чемпионате гонщиков, не думаю, что Ландо был под каким-то особенным давлением. Честно говоря, мы наслаждались этим приключением. Если блокируются колеса, как было сегодня, я думаю не о пилоте, а о том, почему на болиде продолжают блокироваться колеса в подобных условиях.

Математически мы все еще в борьбе. Теперь мы попытаемся выиграть ближайшие гонки. Последние две трассы [Катар и Абу-Даби] должны оказаться довольно хорошими. Вегас – скорее трек «Феррари», посмотрим. Но игра продолжается – Кубок конструкторов остается и всегда был нашим приоритетом», – отметил Стелла после финиша.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Гран-при Бразилии
logoФеррари
logoМакларен
Гран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoАндреа Стелла
logoЛандо Норрис
Гран-при Катара
Гран-при Лас-Вегаса
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