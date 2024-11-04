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Ферстаппен, Расселл и Гасли – лучшие гонщики Гран-при Сан-Паулу по версии The Race, Хэмилтон – 15-й

Ферстаппена признали лучшим в Бразилии болельщики и журналисты.

Издание The Race опубликовало рейтинг пилотов по итогам Гран-при Сан-Паулу.

Эксперт Эдд Стро традиционно расставляет спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений на протяжении всего уик-энда.

Первую сточку в рейтинге занял гонщик дня по версии фанатов и победитель заезда Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Помимо него, в топ-3 попали Джордж Расселл («Мерседес»), который финишировал 4-м, и попавший на подиум Пьер Гасли («Альпин»). Напарник Гасли Эстебан Окон, завершивший гонку на 2-й позиции, в рейтинге занял 4-е место. Стартовавший с поула Ландо Норрис («Макларен») в рейтинге оказался лишь на 7-й позиции.

Рейтинг гонщиков на Гран-при Сан-Паулу (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Пьер Гасли («Альпин»)

4. Эстебан Окон («Альпин»)

5. Юки Цунода («РБ»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Валттери Боттас («Заубер»)

10. Лиам Лоусон («РБ»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Серхио Перес («Ред Булл»)

13. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

15. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

16. Оливер Бермэн («Хаас»)

17. Карлос Сайнс («Феррари»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Франко Колапинто («Уильямс»)

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен выиграл с 17-го в дождевой бойне?! Как провалился Норрис?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
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Гран-при Бразилии
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logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoОливер Бермэн
logoРБ
logoФранко Колапинто
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