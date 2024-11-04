Ферстаппен, Расселл и Гасли – лучшие гонщики Гран-при Сан-Паулу по версии The Race, Хэмилтон – 15-й

Ферстаппена признали лучшим в Бразилии болельщики и журналисты.

Издание The Race опубликовало рейтинг пилотов по итогам Гран-при Сан-Паулу.

Эксперт Эдд Стро традиционно расставляет спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений на протяжении всего уик-энда.

Первую сточку в рейтинге занял гонщик дня по версии фанатов и победитель заезда Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Помимо него, в топ-3 попали Джордж Расселл («Мерседес»), который финишировал 4-м, и попавший на подиум Пьер Гасли («Альпин»). Напарник Гасли Эстебан Окон, завершивший гонку на 2-й позиции, в рейтинге занял 4-е место. Стартовавший с поула Ландо Норрис («Макларен») в рейтинге оказался лишь на 7-й позиции.

Рейтинг гонщиков на Гран-при Сан-Паулу (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Пьер Гасли («Альпин»)

4. Эстебан Окон («Альпин»)

5. Юки Цунода («РБ»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Валттери Боттас («Заубер»)

10. Лиам Лоусон («РБ»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Серхио Перес («Ред Булл»)

13. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

15. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

16. Оливер Бермэн («Хаас»)

17. Карлос Сайнс («Феррари»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Франко Колапинто («Уильямс»)

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен выиграл с 17-го в дождевой бойне?! Как провалился Норрис?