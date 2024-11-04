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Двойной подиум «Альпин» может на $30 млн повысить призовые команды

На Гран-при Сан-Паулу «Альпин» отыграла три позиции в Кубке конструкторов.

Эстебан Окон завершил гонку вторым, Пьер Гасли – третьим.

«Альпин» переместилась с девятой строчки в Кубке конструкторов на шестую. Разница в призовых между данными позициями составляет 30 миллионов долларов, пишет Autosport.

Французы почти наверняка не поборются за пятое место в «Астон Мартин» – отставание составляет 37 очков за три этапа до конца сезона. Команде придется обонять свою позицию от «Хааса» и «РБ», которые располагаются всего в трех и пяти баллах, соответственно.

«Альпин» поднялась с 9-го на 6-е место в Кубке конструкторов благодаря двойному подиуму

Подиум полуразваленной «Альпин» – чудо, двойной – безумие. Но он случился – а как думали буки?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoАльпин
logoРБ
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