Двойной подиум «Альпин» может на $30 млн повысить призовые команды

На Гран-при Сан-Паулу «Альпин» отыграла три позиции в Кубке конструкторов.

Эстебан Окон завершил гонку вторым, Пьер Гасли – третьим.

«Альпин» переместилась с девятой строчки в Кубке конструкторов на шестую. Разница в призовых между данными позициями составляет 30 миллионов долларов, пишет Autosport.

Французы почти наверняка не поборются за пятое место в «Астон Мартин » – отставание составляет 37 очков за три этапа до конца сезона. Команде придется обонять свою позицию от «Хааса » и «РБ », которые располагаются всего в трех и пяти баллах, соответственно.

«Альпин» поднялась с 9-го на 6-е место в Кубке конструкторов благодаря двойному подиуму

Подиум полуразваленной «Альпин» – чудо, двойной – безумие. Но он случился – а как думали буки?