Двойной подиум «Альпин» может на $30 млн повысить призовые команды
На Гран-при Сан-Паулу «Альпин» отыграла три позиции в Кубке конструкторов.
Эстебан Окон завершил гонку вторым, Пьер Гасли – третьим.
«Альпин» переместилась с девятой строчки в Кубке конструкторов на шестую. Разница в призовых между данными позициями составляет 30 миллионов долларов, пишет Autosport.
Французы почти наверняка не поборются за пятое место в «Астон Мартин» – отставание составляет 37 очков за три этапа до конца сезона. Команде придется обонять свою позицию от «Хааса» и «РБ», которые располагаются всего в трех и пяти баллах, соответственно.
«Альпин» поднялась с 9-го на 6-е место в Кубке конструкторов благодаря двойному подиуму
Подиум полуразваленной «Альпин» – чудо, двойной – безумие. Но он случился – а как думали буки?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
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