Подиум полуразваленной «Альпин» – чудо, двойной – безумие. Но он случился – а как думали буки?

Один из самых драматичных сюжетов всего сезона – двойной подиум «Альпин» на Гран-при Сан-Паулу по легендарному «Интерлагосу». Аутсайдер чемпионата за счет одной гонки набрал 33 очка – больше, чем за двадцать этапов до этого. И совершил рывок с девятого на шестое место в Кубке Конструкторов!

До Гран-при в Бразилии – безнадежная полуразваленная команда с новым сомнительным шефом, скандальным советником, перспективой продажи и без моторов на 2026-й . Половина штата протестует, технический штаб зачистили дважды вместе с менеджментом, а рабочие новинки едва-едва появились и начали вытаскивать болид из совсем подвальных позиций.

Перспективы сражения за топ-6 казались нулевыми.

Эпичное супервоскресенье в Бразилии: очки в спринте, лидирование Окона, битва за подиум, побег от «Мерседеса», шокирующий триумф.

И новая обстановка: апгрейды работают, команда больше не допускает просчетов, прямые конкуренты сильно позади.

Без шуток: «Альпин» справедливо завершила написание главной голливудской драмы сезона – под стать звездным инвесторам с Райаном Рейнольдсом во главе. Так что к эйфории в боксах мысленно подсоединяешься из любой точки планеты!

Прочувствовали?

Достижение Окона и Гасли – одна из главных сенсаций всего спортивного года

Второе и третье место «Альпин» по коэффициентам выходит за рамки рекордов «Формулы-1» в 2024 году. Понятно, что в нынешнем сезоне такого и близко не было: Эстебан Окон и Пьер Гасли – вообще первые пилоты на подиуме не из первой четверки лидеров Кубка Конструкторов. Даже «Астон Мартин» до призовых позиций так и не доехал.

Букмекеры уже давно расслабились, оценивая шансы аутсайдеров на попадание в топ-6, подиум и победу – ведь среди лидеров начался такой близкий замес, что мест и в топ-6 теоретически на всех не хватало. Коэффициенты предлагались стандартные, без учета вероятности сенсаций на конкретной трассе. А ведь в Бразилии еще за неделю до гонки предупреждали о серьезной вероятности осадков. В итоге мокрая трасса и перевернула расклады.

А теперь к статистическому безумию.

Зашли коэффициенты, которые в «Формуле-1» проходят далеко не каждый год. Даже на попадание в десятку Пьера Гасли давали 7.00; финиш в топ-6 котировался уже за 29.00 и 41.00 соответственно. Неудивительно с учетом старта сезона – в шестерку пилоты «Альпин» в нынешнем сезоне ни разу не заезжали, а начали год вообще с худшей машиной.

Подиум – уже ближе к вероятности выигрыша в честную лотерею. Не зря Пьер Гасли после гонки сравнивал ситуацию с бинго. Букмекеры настолько не верили в двух пилотов «Альпин», что даже не дали им преимущества над «Зауберами» в контексте попадания в тройку – просто выкатили на всех комичный коэффициент 401.00.

То есть вероятность попадания на подиум хотя бы одного гонщика из французской команды – 0,24%.

Окон и Гасли – эксперты по сенсациям: у них уже проходили коэффициенты и больше

Гонщики «Альпин» не в первый раз сокрушают коэффициенты. Окон и Гасли – редкий пример в «Формуле-1», когда оба гонщика в команде-аутсайдере имеют опыт побед. Эстебан в 2021 году до исторического триумфа в Венгрии только один раз заезжал на подиум. Победа француза стала возможной на фоне многочисленных технических проблем у фаворитов. Окон до гонки располагал коэффициентом 600.00.

Гасли свое чудо-выступление совершил в 2020 году в рамках Гран-при Италии. Тогда француз был пилотом «Альфа Таури» и заставил сыграть коэффициент 900.00 в плотной борьбе с Карлосом Сайнсом.

Сохранит ли «Альпин» шестое место?

Теперь в Кубке Конструкторов, помимо главной интриги, обострилась и второстепенная – сразу три претендента на шестое место. «Альпин» имеет запас над «Хаас» в три балла, а «РБ» отстают от французов на пять пунктов.

И шанс на сохранение позиции теоретически есть: теперь болид хотя бы стабильно работает, и Гасли теперь его хвалит вместо постоянного пинания. Гонка в Бразилии доказала: в условиях большей зависимости от эффективности шасси и прижимной силы антикрыльев вместо пиковой мощи мотора и сложности днища у них будет шанс. Трасса в Катаре или Абу-Даби вполне располагает хотя бы к равной схватке с прямыми соперниками.

Но впереди еще три полноценные большие гонки и один спринт. Очевидно, что три команды в плотной компании дойдут до финиша сезона, если только в Вегасе или Катаре не будет еще одного чудесного подиума.

Ставочная вики Спортса

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Hasan Bratic/Keystone Press Agency, IMAGO/FLORENT GOODEN/Global Look Press ; x.com/AlpineF1Team