Пьер Гасли: «Окон и я тренировались в дождь, в снег на сликах в 9-11 лет. Это сказалось»

Гасли сообщил о тренировках в Оконом в тяжелейших условиях.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли признался, что эмоционально воспринял двойной подиум с напарником и другом детства Эстебаном Оконом на дождевом Гран-при Сан-Паулу.

«Вряд ли кто-то понимает – между Эстебаном и мной очень личные отношения. Но мы прошли через столько всего. Скажем, зимой, в минус 5 мы были единственными, кто появлялся на трассе для картинга, мы выезжали в дождь, в снег на сликах, когда нам было 9, 10, 11 лет.

Мы действительно тренировались в таких условиях. Должен сказать, в такой день вся эта практика действительно сказалась.

Помню, как мы возвращались в фургон и пытались отогреться после нескольких кругов, потому что были абсолютно замерзшими.

У нас были свои взлеты и падения. Но после двух лет в качестве напарников, думаю, мы можем сильно гордиться тем, как продвинули команду вперед», – сказал Гасли.

«Я невероятно рад и горд Пьером и собой, честно говоря. У нас есть свои истории, но было невероятно проехать этот круг возвращения в боксы – всплыли многочисленные воспоминания о гонках под дождем в картинге и даже в снег на сликах.

Мы выступали вместе и ждали подиума или победы. Сейчас ощущения похожие. Это прекрасная история, и она навсегда останется в памяти», – отреагировал Окон.

Подиум полуразваленной «Альпин» – чудо, двойной – безумие. Но он случился – а как думали буки?

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