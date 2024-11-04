Йос Ферстаппен: «Лоусон выступает очень хорошо. Кажется логичным, что его должно ждать повышение»

Йос Ферстаппен прогнозирует переход Лоусона в «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» и отец Макса Ферстаппена отметил, что был бы не против видеть Лиама Лоусона напарником по команде для своего сына. Учитывая то, как Лоусон выступает в нынешнем сезоне.

«Лиам Лоусон выступает очень хорошо. И мне кажется логичным, что именно его должно ждать повышение. Пусть он сейчас закончит сезон в «РБ», это придаст ему уверенности. А дальше уже команда будет решать, что ей делать в следующем сезоне.

Возможный переход Лоусона в «Ред Булл »? Ну, лично я этому точно мешать не буду. Конечно, всегда лучше, когда у тебя конкурентоспособный напарник, он будет немного подгонять Макса. Лишним такое никогда не бывает. Так что посмотрим», – рассказал Ферстаппен-старший.

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