Андреа Стелла: «Макларен» не жалеет о пит-стопе Норриса»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла проанализировал решение позвать Ландо Норриса в боксы на Гран-при Сан-Паулу перед появлением красных флагов, после чего британец выбыл из борьбы за высочайшие позиции.
«Мы должны рассмотреть кое-какие вещи. Надо признать, что некоторые позиции были потеряны из-за красного флага. Мы считали, что с таким количеством воды заехать в боксы – правильное решение. И мы не жалеем.
Это был пит-стоп в целях предосторожности. Увы, для машин позади риск оправдался – они остались на треке, а затем красные флаги в некотором смысле перезапустили гонку. Так что нужно сделать выводы, но есть и позитивные моменты.
Конечно, если стартуешь с поула, всегда надеешься финишировать первым. Гонка вышла очень событийной, и некоторые из этих событий сыграли не в нашу пользу – в итоге мы финишировали вдали от подиума. Но это все равно хорошие очки.
Важно оставаться в борьбе. Если посмотреть на Кубок конструкторов, важно, что мы переиграли по очкам «Феррари». У нас сильные позиции перед заключительной частью сезона», – произнес менеджер в эфире Viaplay.
Стелла отметил пилотаж победителя – гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена – и призеров из «Альпин»:
«Хотел бы воспользоваться возможностью и поздравить Макса с действительно очень мощной, впечатляющей гонкой с конца решетки, а также «Альпин» с хорошим выступлением. Команда заслужила подиум. Молодцы».
Андреа Стелла о личном титуле: «Макларен» наслаждался приключением. Математически Норрис в борьбе, но приоритет – Кубок конструкторов»
Ферстаппен выиграл впервые с июня и оторвался от Норриса на 62 очка
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