Кристиан Хорнер: «На мокрой трассе или сухой, не важно – Ферстаппен лучший гонщик мира на данный момент»
Хорнер остался в восторге от победы Ферстаппена.
Руководитель «Ред Булл» отметил, что Макс продемонстрировал выдающийся пилотаж и не допустил ни одной ошибки, что в итоге и позволило ему уверенно выиграть Гран-при Сан-Паулу.
«На мокрой трассе или сухой, не важно – Макс лучший гонщик мира на данный момент. Сегодня он продемонстрировал одно из своих лучших выступлений в карьере. И вот такие вот выступления ставят его в один рад с величайшими гонщиками «Формулы-1», – рассказал Хорнер.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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