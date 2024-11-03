Кристиан Хорнер: «На мокрой трассе или сухой, не важно – Ферстаппен лучший гонщик мира на данный момент»

Хорнер остался в восторге от победы Ферстаппена .

Руководитель «Ред Булл » отметил, что Макс продемонстрировал выдающийся пилотаж и не допустил ни одной ошибки, что в итоге и позволило ему уверенно выиграть Гран-при Сан-Паулу.

«На мокрой трассе или сухой, не важно – Макс лучший гонщик мира на данный момент. Сегодня он продемонстрировал одно из своих лучших выступлений в карьере. И вот такие вот выступления ставят его в один рад с величайшими гонщиками «Формулы-1», – рассказал Хорнер .

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