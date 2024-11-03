Юки Цунода: «В дождь у «РБ» хороший темп»

Цунода остался доволен выступлением в квалификации в Бразилии .

Пилот «РБ » сумел продемонстрировать хорошую скорость в дождевых условиях и начнет предстоящий Гран-при Сан-Паулу с третьей позиции.

«Было очень непросто, но мне все понравилось. Как мне кажется, нам сразу удалось продемонстрировать хороший темп. У нас была пара ошибок, но удача была на нашей стороне. Команда отлично поработала.

У меня был один опасный момент, но, к счастью, машина не доехала до барьеров. В целом я чувствую себя намного лучше, чем вчера. Машина тоже работает лучше. И в дождь у нас есть хороший темп», – рассказал Цунода .

Хаос в бразильской квале «Ф-1»: поул у Норриса, 5 аварий, Ферстаппен вне топ-10