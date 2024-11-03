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  • Ландо Норрис: «Позади стартует сразу несколько быстрых ребят, но «Макларен» хорошо подготовлен»
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Ландо Норрис: «Позади стартует сразу несколько быстрых ребят, но «Макларен» хорошо подготовлен»

Норрис остался доволен победой в квалификации.

Пилот «Макларена» сумел показать лучшее время и начнет предстоящий Гран-при Сан-Паулу с первой позиции.

«Сегодня было очень много событий. В любом случае, я очень доволен. Хотя в начале квалификации мне было очень трудно. Нужно было хорошенько поработать над улучшением ситуации, поскольку я вообще не чувствовал себя комфортно за рулем болида. Хотя в итоге выиграл поул…

В самой квалификации пришлось потрудиться. Мне нужно было прибавлять во многих областях – и именно это я и сумел сделать. Я немного удивлен тому, что снова оказался на поуле, но да, мне удалось проехать несколько отличных кругов. Мы добились хорошего результата.

Если смотреть вперед на предстоящую гонку, то позади меня стартуют сразу несколько очень быстрых ребят. Джордж Расселл проехал очень хороший круг, а Юки Цунода в дождевых условиях сегодня и вовсе просто летает по трассе. А просто в таких условиях точно не будет.

Но мы хорошо подготовлены. Надеюсь, мы хорошо проведем гонку», – рассказал Норрис.

Хаос в бразильской квале «Ф-1»: поул у Норриса, 5 аварий, Ферстаппен вне топ-10

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Бразилии
logoМакларен
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
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