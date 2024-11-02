Льюис Хэмилтон прервал интервью руководителя «Ф-1»: «Вы должны были выпустить нас! Это смешно»
Хэмилтон прервал интервью босса «Ф-1» .
ФИА и «Ф-1» отложили квалификацию к Гран-при Сан-Паулу из-за сильного дождя. Команды и пилоты ожидали старта сессии около двух часов.
Во время интервью руководителя «Ф-1» Стефано Доменикали в кадр ворвался пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и обратился к итальянцу:
«Вы должны были выпустить нас! Это смешно. Я хочу выехать [на трассу]. Если бы вы дали нам более хорошие дождевые шины и чехлы для них, то мы бы смогли на них выступить. Ставлю тебя в неловкое положение», – сказал Хэмилтон.
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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
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