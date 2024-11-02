Ландо Норрис: «Пиастри провел очень хороший заезд и заслужил победу»

Норрис поблагодарил Пиастри за победу в спринте в Бразилии.

Пилот «Макларена » получил возможность выйти на первое место после того, как напарник пропустил его вперед в конце заезда. Норрису и Пиастри удалось вовремя провести размен позициями, поскольку концовка заезда прошла под желтыми флагами, а затем и в режиме виртуальной машины безопасности и-за схода Нико Хюлькенберга.

«Невозможно заранее спланировать, когда это делать – на каком круге, в какой момент, в каком повороте. В такой ситуации обсуждаются различные варианты и опции, и главная задача – не подвергнуть риску меня или Оскара. Мы хотим помогать друг другу, поэтому мы провели этот размен именно так, как мы хотели.

Да, я постоянно находился под давлением, преследователи все время находились в зоне DRS. И Макс в конце заезда был намного быстрее, так что во второй половине спринта я бы не так уверен в наших шансах.

Как бы то ни было, такова жизнь. Оскар провел очень хороший заезд и заслужил победу сегодня. Я не горжусь победой в этом спринте, как им любой другой подобной победой, так что я благодарю Оскара и команду. Но такова наша цель – работать как одна команда, действуя в общих интересах. Команда заработала много очков в Кубке конструкторов, а я получил чуть больше очков в личном зачете», – рассказал Норрис.

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