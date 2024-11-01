Льюис Хэмилтон: «Вообще не чувствую уверенности за рулем этой машины»

Хэмилтон остался разочарован выступлением в квалификации к спринту в Бразилии.

Пилот «Мерседеса » не сумел пройти в третий сегмент и начнет завтрашний спринт с 11-й позиции.

«Все прошло довольно плохо. Как и в целом в квалификациях для меня в этом году. Разумеется, я не могу быть доволен таким результатом. Но проблема в том, что я вообще не чувствую уверенности за рулем этой машины. Мне и правда трудно.

На трассе переложили асфальт, но надо сказать, что организаторы справились не слишком здорово. Кочек и неровностей все равно очень много, и страдают все команды

В первой практике ощущения были как в Баку в 2022 году – машина постоянно подпрыгивала. Так что нам пришлось поднимать ее, увеличивая дорожный просвет. И ситуация немного улучшилась – но только с точки зрения того, что машина перестала так сильно биться нижней «доской» об покрытие трассы.

Что касается шансов, то тут уж ничего не поделаешь. И я в любом случае не слишком обеспокоен. Если получится прорваться вперед в спринте – отлично. В квалификации тоже постараюсь прибавить. Внесем в настройки болида пару изменений и посмотрим, что сможем сделать», – рассказал Хэмилтон.

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