Себастьян Феттель: «Считаю Ферстаппена очевидным фаворитом в борьбе за титул»

Феттель высоко котирует шансы Ферстаппена выиграть чемпионат.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» считает, что Ландо Норрису не хватит текущего преимущества в скорости над Максом Ферстаппеном , чтобы успеть обогнать его в обще зачете до конца сезона.

«Как бы мне ни хотелось наблюдать за интересной борьбой до самого конца, я все-таки думаю, что победить Макса будет очень трудно, он очень уверенно выступает. Мы почти не видим с его стороны ошибок.

Даже с учетом того, что сейчас его машина уже не так хороша, как была в начале сезона, я все равно считаю Макса очевидным фаворитом в борьбе за титул. Он все еще достаточно силен, чтобы в каждой гонке зарабатывать достаточно очков. В то время как у Ландо уже нет возможности так легко побеждать в каждой гонке.

Так что я бы сказал, что роли четко распределены – и что Макс является очевидным фаворитом. Хотя мне, как болельщику, очень бы хотелось видеть максимально плотную борьбу до самого конца чемпионата», – рассказал Феттель .

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