Ландо Норрис: «Мне все равно, где квалифицируется Ферстаппен. Терпеть не могу такие вопросы»

Норрис резко отреагировал на вопрос о Ферстаппене.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис ответил на вопрос о стартовой позиции Макса Ферстаппена в спринте.

Норрис начнет субботний заезд вторым, его соперник из «Ред Булл » – четвертым.

«Мне все равно. Я терпеть не могу такие вопросы. Я просто буду гоняться, мне все равно, где он квалифицируется.

Я сосредоточен на своей работе, вот и все. Один и тот же вопрос каждый раз, но без разницы, первый он или последний – я сделаю все возможное», – произнес британец.

Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й

Ландо Норрис: «Удивлен, что «Макларен» такой быстрый»