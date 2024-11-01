Ландо Норрис: «Мне все равно, где квалифицируется Ферстаппен. Терпеть не могу такие вопросы»
Норрис резко отреагировал на вопрос о Ферстаппене.
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос о стартовой позиции Макса Ферстаппена в спринте.
Норрис начнет субботний заезд вторым, его соперник из «Ред Булл» – четвертым.
«Мне все равно. Я терпеть не могу такие вопросы. Я просто буду гоняться, мне все равно, где он квалифицируется.
Я сосредоточен на своей работе, вот и все. Один и тот же вопрос каждый раз, но без разницы, первый он или последний – я сделаю все возможное», – произнес британец.
Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
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