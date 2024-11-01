Ландо Норрис: «Удивлен, что «Макларен» такой быстрый»

Скорость «Макларена» в Бразилии удивила Норриса.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис доволен, что команда забронировала первый ряд на старте спринта на Гран-при Сан-Паулу.

Напарник британца Оскар Пиастри показал лучшее время в квалификации к спринту, сам Ландо стал вторым.

«Большой прогресс в сравнении с тем, что было утром – мы испытывали большие проблемы. Немного удивлен, что мы такие быстрые сегодня, но, конечно, это приятный сюрприз. Я допустил кое-какие ошибки на своем последнем круге и просто заехал в боксы.

Хороший результат для команды. Опять же, я этого не ожидал. Просто слишком много ошибок в заключительной попытке», – заявил Норрис.

Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й