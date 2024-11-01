Оскар Пиастри: «Норрису очки в общем зачете нужны намного больше, чем мне, но да, разумеется, мне бы хотелось победить»

Пиастри подтвердил готовность отдать Норрису победу в спринте.

Пилот «Макларена » отметил, что ему хотелось бы реализовать поул и выиграть спринт перед Гран-при Сан-Паулу. Но при этом Оскар признал, что не будет против отдать победу напарнику, учитывая его участие в борьбе за чемпионский титул.

«Посмотрим, каким будет темп у нас обоих в завтрашнем спринте. Думаю, главная цель – сделать дубль, а там посмотрим, в каком порядке нам финишировать. Я знаю, что не участвую в борьбе за чемпионский титул, а для команды по большому счету [с точки зрения Кубка конструкторов] нет разницы, в каком порядке финишируют пилоты. В общем, посмотрим.

Я уже говорил об этом [о готовности отказаться от победы в пользу Норриса] – с самого начала, когда об этом только зашла речь. Да, было бы здорово одержать победу, но мы говорим о разнице в одно очко, да и главная гонка все-таки будет только в воскресенье.

Ландо очки в общем зачете нужны намного больше, чем мне, но да, разумеется, мне бы хотелось победить. Если я приложу достаточно усилий и продемонстрирую хороший темп – уверен, это не останется без внимания, но посмотрим», – рассказал Пиастри.

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