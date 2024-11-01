Кристиан Хорнер: «Ферстаппен пилотирует за счет инстинкта. Он не думает о правилах в зоне торможения»

Хорнер оценил пилотажный стиль Ферстаппена .

Руководитель «Ред Булл » рассказал, считает ли Макс Ферстаппен создание таких инцидентов, как в Мехико, хорошей тактикой, если это позволит взять титул.

«Ни в коем случае. Мы хотим бороться жестко и честно, и тот инцидент среди прочих, несомненно, станет предметом для обсуждений.

Конечно, также хочется последовательности. Мы видели несколько схожих инцидентов: некоторых наказали, некоторых – нет. В этом плане гоночный директор и пилоты, несомненно, сядут и обсудят этот вопрос, потому что в конце чемпионата мы все хотим наблюдать хорошую борьбу.

Макс тоже хочет этого, мы как команда хотим этого, но правила борьбы должны быть понятными – и они не должны быть сверхсложными. Им необязательно быть похожими на руководство по крикету. Они должны быть простыми», – сказал Хорнер .

Также Кристиан отдельно поделился мыслями о пилотажном стиле Макса Ферстаппена:

«[Жесткая борьба] – это инстинкты гонщика. Макс всегда будет стремиться к тому, чтобы оторваться, всегда будет жестко действовать на апексе поворота.

Макс выступает в гонках уже 20 лет. Идя по внутренней траектории, по апексу, он контролирует поворот. Он делает так на протяжении всей карьеры. Я сейчас не спорю по поводу второго штрафа [в Мехико], но первый штраф – для меня это была просто жесткая борьба.

В такие моменты он пилотирует за счет инстинкта. Опираясь на весь опыт, набранный на ранней стадии карьеры, он не думает о правилах в зоне торможения. Он борется, чтобы защитить позицию».

Ферстаппен пытается нарочно вынести Норриса ради титула «Ф-1»? У него план на аварию?