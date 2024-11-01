Дэймон Хилл: «Неприятие опасной тактики Ферстаппена почти всеобщее, это не вендетта против Макса»

Хилл вновь раскритиковал маневры Ферстаппена, отвечая Максу.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл пояснил свои слова об агрессивном стиле пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

После Гран-при Мехико Хилл заявил, что борьбу нельзя превращать в «гонки на выбывание», Ферстаппен в ответ заявил, что является трехкратным чемпионом мира и «знает, что делает».

На Гран-при Сан-Паулу у Хилла спросили, остался ли он при своем мнении.

«Да. Я считаю, что он использует страх и запугивание. Но, думаю, он также немного объяснил свою тактику – он выбирает риск. Иногда это окупается. Иногда стюарды могут отнестись к тебе снисходительнее, могут не выписать штраф.

Кроме того, это способ испортить гонку сопернику в борьбе за титул, Ландо Норрису . Так что есть определенная логика, определенная последовательность в его ярости на трассе, если можно так выразиться.

По его словам, он знает, что делает, но правильно ли это, справедливо ли? Полагаю, существуют правила о честной борьбе, и мы не должны потворствовать выбиванию машин с трека.

Пожалуй, я четко выразился о том, как воспринимаю Макса, и он стабильно использует то, что считают опасной тактикой, с момента прихода в «Формулу-1».

Регламент проясняли из-за моментов, которые он сам навлек на себя таким пилотажем. ФИА вводит правила, чтобы сдерживать подобное, потому что не хочет видеть такую борьбу, не хочет опасных ситуаций – например, смещений в зоне торможения и тому подобного.

Он говорит про отдельных людей, но это не отдельные люди. Речь о почти всеобщем неприятии. Вот в чем дело. Это не вендетта против Макса. Просто люди хотят, чтобы борьба велась разумными и честными методами.

Если такой возможности нет, если все будут так пилотировать, гонки станут безбашенными, глупыми и недостойными просмотра.

Нам нравится плотная борьба. Мы в Сан-Паулу, где все это в некотором смысле началось в 2021 году, когда он широко выехал в четвертом повороте, и все подумали: «Подождите-ка. Нельзя просто откровенно вывозить соперника при защите». А он до сих пор это делает», – ответил Хилл.

Дэймон Хилл о пилотаже Ферстаппена: «Нельзя превращать «Формулу-1» в дерби на выбывание»

Макс Ферстаппен о критике со стороны Хилла: «Не слушаю таких людей. Я все-таки трехкратный чемпион «Ф-1» – думаю, я знаю, что делаю»