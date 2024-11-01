Льюис Хэмилтон: «Посматриваю за «Феррари», ведь мне интересно мое будущее»

Хэмилтона радует форма «Феррари» в последних гонках.

Пилот «Мерседеса », который в следующем году продолжит карьеру в Скудерии, отметил, что ему приятно видеть прогресс «Феррари » в этом сезоне, учитывая грядущий переезд в Маранелло.

«Разумеется, ведь мне интересно мое будущее. Так что да, я посматриваю за «Феррари» – стараюсь следить за всем, что происходит.

И меня, разумеется, радует нынешняя ситуация [текущий уровень «Феррари»]. Прогресс наблюдался по ходу всего сезона. То есть, в начале года, например, на Гран-при Китая, «Ред Булл» был на секунду быстрее. Но затем было просто невероятно наблюдать за таким прогрессом сначала «Макларена», а потом и «Феррари», если говорить о последних гонках.

Я стараюсь посматривать за машинами всех команд – что они меняют, что добавляют. Мы все смотрим все видео, все гонщики. Смотрим онборды друг друга и стараемся отметить, за счет чего сами можем стать быстрее», – рассказал Хэмилтон.

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