Шарль Леклер: «Действия Ферстаппена вполне объяснимы, ведь мы говорим о борьбе за титул»

Леклер понимает мотивы Ферстаппена в борьбе с Норрисом .

Пилот «Феррари » считает, что инцидент на Гран-при Мехико был слишком сильно раздут, и что речь на самом деле идет о вполне обычной жесткой борьбе на трассе, при которой были нарушены правила.

По мнению Леклера , подобные действия Ферстаппена вполне объяснимы, ведь речь идет о борьбе за победу в чемпионате.

«Думаю, что второй маневр Макса в отношении Ландо уже был за гранью допустимого. При этом я считаю, что в его положении так мог поступить и любой другой гонщик. Ведь все мы в конечном счете боремся за титул, хотим стать чемпионами, и было бы ошибочно предполагать, что современные гонщики действуют как-то иначе.

Макс чувствует, что сейчас его машина не так хороша, как была в начале сезона. Он чувствует, что «Макларен » набрал форму и что они ведут борьбу за победу в чемпионате.

Так что да, это тяжело. И иногда Макс будет переступать черту, как он сделал в Мехико. Но, опять же, мы говорим о борьбе за титул. Так что по моему мнению подобные действия Макса вполне объяснимы», – рассказал Леклер.

Ферстаппен пытается нарочно вынести Норриса ради титула «Ф-1»? У него план на аварию?