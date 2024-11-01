Ландо Норрис: «Я хочу честных и чистых гонок – меняться нужно другой стороне»

Норрис высказался о борьбе с Ферстаппеном.

Пилот «Макларена» отметил, что ждет от своего соперника честной борьбы, в которой победит сильнейший.

Манера пилотажа Ферстаппена подверглась критике в последних гонках, а на Гран-при Мехико Макс получил два 10-секундных штрафа за излишне агрессивные действия в борьбе с Норрисом:

«Я говорил об этом еще в Мехико. Я хочу честных и чистых гонок. Я стараюсь действовать именно так. И так было всегда, на протяжении всей моей карьеры. Так что меняться нужно не мне, а другой стороне».

Норрис добавил, что одной из его главных целей является помощь команде в завоевании Кубка конструкторов. Где главным соперником «Макларена » теперь является не «Ред Булл», а «Феррари »:

«Я бы не сказал, что форма «Феррари» нас беспокоит. Мы продолжаем упорно работать. И уже где-то десять гонок говорим о том, что наше основное внимание сосредоточено не на «Ред Булл », а на «Феррари».

Так что нет, их форма ничего не меняет. У «Феррари» два быстрых гонщика и очень быстрая машина, так что нашей задача – продолжать делать все возможное для победы».

Ферстаппен пытается нарочно вынести Норриса ради титула «Ф-1»? У него план на аварию?