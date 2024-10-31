Гельмут Марко о будущем Переса: «Окончательное решение будет принято уже после Гран-при Абу-Даби»

Марко высказался о планах по комплектованию составов команд.

Советник «Ред Булл » отметил, что команда сделала все от нее зависящее, чтобы помочь Серхио Пересу вернуть прежнюю форму. Австриец также подтвердил, что до конца сезона изменений в составах «Ред Булл» и «РБ» не предвидится:

«Мы провели соответствующее расследование, потому что Чеко говорил и о проблемах с тормозами, и о проблемах в работе шасси. Насколько я знаю, Чеко даже получит новое шасси, чтобы он мог успокоиться.

Думаю, мы сделали все возможное, чтобы как можно лучше поддержать Чеко, и мы будем делать то же самое по ходу уик-энда в Бразилии.

В данный момент мы оцениваем ситуацию с составами пилотов. Окончательное решение будет принято уже после Гран-при Абу-Даби».

Марко добавил, что шансы на место в «РБ» сохраняет и Исак Хаджар. Который должен выступить за команду в пятничной практике перед Гран-при Абу -Даби, а также там же провести тесты новичков уже по окончании сезона:

«Да, это будет иметь ключевое значение для его будущего. Будут и тесты во вторник в Абу-Даби, есть несколько гонщиков, которых мы рассматриваем в контексте следующего сезона. Готов ли Хаджар к «Формуле-1»? Безусловно. Например, он был быстрее Франко Колапинто во всех молодежных сериях».

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