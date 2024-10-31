Гельмут Марко о будущем Переса: «Окончательное решение будет принято уже после Гран-при Абу-Даби»
Марко высказался о планах по комплектованию составов команд.
Советник «Ред Булл» отметил, что команда сделала все от нее зависящее, чтобы помочь Серхио Пересу вернуть прежнюю форму. Австриец также подтвердил, что до конца сезона изменений в составах «Ред Булл» и «РБ» не предвидится:
«Мы провели соответствующее расследование, потому что Чеко говорил и о проблемах с тормозами, и о проблемах в работе шасси. Насколько я знаю, Чеко даже получит новое шасси, чтобы он мог успокоиться.
Думаю, мы сделали все возможное, чтобы как можно лучше поддержать Чеко, и мы будем делать то же самое по ходу уик-энда в Бразилии.
В данный момент мы оцениваем ситуацию с составами пилотов. Окончательное решение будет принято уже после Гран-при Абу-Даби».
Марко добавил, что шансы на место в «РБ» сохраняет и Исак Хаджар. Который должен выступить за команду в пятничной практике перед Гран-при Абу-Даби, а также там же провести тесты новичков уже по окончании сезона:
«Да, это будет иметь ключевое значение для его будущего. Будут и тесты во вторник в Абу-Даби, есть несколько гонщиков, которых мы рассматриваем в контексте следующего сезона. Готов ли Хаджар к «Формуле-1»? Безусловно. Например, он был быстрее Франко Колапинто во всех молодежных сериях».
Все юниоры команд «Ф-1»: кого ждать в Гран-при? Кто самый перспективный?
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