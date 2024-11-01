Окон и Хюлькенберг выступят за новые команды на тестах в Абу-Даби
Пилот «Альпин» Эстебан Окон дебютирует за рулем «Хааса» уже в 2024 году, на тестах в Абу-Даби по окончании сезона.
Об этом сообщил руководитель американской команды Аяо Комацу перед Гран-при Сан-Паулу.
Будущий напарник Окона по «Хаасу» Оливер Бермэн выступит на тех же тестах как «новичок». Команды обязаны посадить в одну из машин пилота, проведшего не более двух Гран-при.
Уходящий из «Хааса» Нико Хюлькенберг проведет тесты за «Заубер», подтвердил представитель швейцарского коллектива Алессандро Алунни Брави. Неизвестно, кто выступит за «Заубер» в другом болиде.
«Уильямс» все еще ведет переговоры с «Феррари» по поводу участия в тестах Карлоса Сайнса, сообщил «высокопоставленный» источник в команде из Гроува изданию Formu1a.uno.
Ранее стало известно, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не сможет принять участие в заездах за «Феррари» из-за контрактных обязательств. Сообщается, что в тот же день семикратный чемпион «Формулы-1» будет на большом мероприятии в Малайзии – фактическом прощании с Petronas, ключевым спонсором «Мерседеса».
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025
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