Марк Маркес призвал перенести финал сезона MotoGP из Валенсии из-за наводнения

Гонщики MotoGP считают неправильным проведение гонки в Валенсии.

Пилот «Грезини» Марк Маркес и его коллеги высказались против того, чтобы судьба чемпионата решилась на Гран-при Валенсии, который запланирован на 15-17 ноября.

Из-за наводнения на юго-востоке Испании погибли по меньшей мере 95 человек. Автодром имени Рикардо Тормо, как сообщается, избежал разрушений, однако серьезно повреждена как минимум одна из прилегающих дорог.

В паддоке на Гран-при Малайзии царит убеждение, что проведение этапа в Валенсии под вопросом. Существуют опасения, что организация мероприятия может отвлечь ресурсы экстренных служб.

В среду MotoGP выпустила заявление, в котором сообщила, что по-прежнему планирует провести уик-энд в Испании в намеченные сроки.

«Если говорить с этической точки зрения, не считаю, что нужно проводить Гран-при Валенсии. Теперь [организаторам] нужно встретиться и решить, однако я бы уже решил: должна быть еще одна гонка, последний этап чемпионата, но в другом месте.

Единственной здравой идеей было бы направить всю прибыль [пострадавшим] семьям. Когда сморишь на все эти фото – если можно собрать деньги для людей, то это был бы единственный логичный вариант.

Как испанцу мне очень тяжело видеть это. Мы знаем, что область вокруг автодрома серьезно пострадала, но нет смысла тратить деньги на восстановление – ресурсы нужно отправить на помощь людям», – заявил Маркес.

Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро , для которого Гран-при Валенсии должен стать заключительным в роли основного пилота MotoGP, согласился, что восстановление инфраструктуры не может быть первоочередной задачей в данный момент.

Его напарник Маверик Виньялес добавил:

«Мы в Малайзии и должны гоняться, но наши мысли в Валенсии. Гонки находятся в стороне – мы молимся за всех, кто потерял свои дома или близких. Проведение этапа в Валенсии – не приоритет».

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MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 12-й после падения в борьбе за победу