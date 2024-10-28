Янноне, отбывший дисквалификацию за допинг, выступит в MotoGP впервые с 2019 года
Андреа Янноне проведет первый этап MotoGP после длительного перерыва.
Итальянец заменит соотечественника Фабио ди Джанантонио, выбывшего из-за плановой операции, в составе «ВР46» на Гран-при Малайзии. Не исключено, что пилот выступит и в заключительной гонке сезона в Валенсии.
В той же Малайзии в 2019 году Янноне сдал положительную пробу на анаболический стероид. Андреа отбыл четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, после чего получил место в чемпионате мира по Супербайку (WSBK).
На счету гонщика 11 подиумов в MotoGP, в том числе одна победа.
Экс-гонщик MotoGP Янноне после 4-летней дисквалификации за допинг получил место в WSBK
MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 12-й после падения в борьбе за победу
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