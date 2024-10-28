Янноне, отбывший дисквалификацию за допинг, выступит в MotoGP впервые с 2019 года

Андреа Янноне проведет первый этап MotoGP после длительного перерыва.

Итальянец заменит соотечественника Фабио ди Джанантонио , выбывшего из-за плановой операции, в составе «ВР46» на Гран-при Малайзии . Не исключено, что пилот выступит и в заключительной гонке сезона в Валенсии .

В той же Малайзии в 2019 году Янноне сдал положительную пробу на анаболический стероид. Андреа отбыл четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, после чего получил место в чемпионате мира по Супербайку (WSBK).

На счету гонщика 11 подиумов в MotoGP, в том числе одна победа.

Экс-гонщик MotoGP Янноне после 4-летней дисквалификации за допинг получил место в WSBK

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