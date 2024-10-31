Сайнс, Магнуссен, Норрис – лучшие пилоты Гран-при Мехико по версии сайта «Ф-1», Ферстаппен не попал в топ-10

Сайт «Ф-1» определил сильнейших гонщиков в Мексике.

После каждого уик-энда пять экспертов сайта «Формулы-1» выставляют пилотам оценки по десятибалльной шкале. В рейтинг попадает среднее значение.

На Гран-при Мехико лучшим признали победителя гонки Карлоса Сайнса из «Феррари », также в топ-3 попали пилот «Хааса » Кевин Магнуссен и лидер «Макларена » Ландо Норрис . Сайнсу и Магнуссену выписали почти максимальные оценки – 9,8 и 9,6.

Валттери Боттас («Заубер») и Оскар Пиастри («Макларен»), как отмечается в статье, были близки к попаданию в десятку. Лидер сезона Макс Ферстаппен из «Ред Булл» не пробился в топ-10.

Рейтинг пилотов на Гран-при Мехико (сайт «Ф-1»)

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 9,8

2. Кевин Магнуссен («Хаас») – 9,6

3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,6

4. Пьер Гасли («Альпин») – 8,2

5. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 7,6

6-7. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4

6-7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,4

8-9. Джордж Расселл («Мерседес») – 7

8-9. Франко Колапинто («Уильямс») – 7

10. Лиам Лоусон («РБ») – 6,6

Сайнс, Магнуссен и Норрис – лучшие гонщики Гран-при Мехико по версии The Race, Ферстаппен – 10-й

Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико