Сайнс, Магнуссен и Норрис – лучшие гонщики Гран-при Мехико по версии The Race, Ферстаппен – 10-й

Сайнса признали лучшим в Мексике болельщики и журналисты.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Мехико.

Эксперт Эдд Стро традиционно расставляет спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений на протяжении всего уик-энда.

Гонщик дня по версии фанатов и победитель заезда Карлос Сайнс из «Феррари» занял первую строчку, также в топ-3 попали пилот «Хааса » Кевин Магнуссен, ставший седьмым в квалификации и гонке, и лидер «Макларена» Ландо Норрис .

Призер гонки Шарль Леклер из «Феррари» и его будущий напарник Льюис Хэмилтон не попали в топ-5, а действующий чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») замкнул первую десятку.

Выступление гонщика «Макларена» Оскара Пиастри оценили на 15-ю позицию, худшими стали представители системы «Ред Булл» Юки Цунода и Серхио Перес.

Рейтинг гонщиков на Гран-при Мехико (The Race)

1. Карлос Сайнс («Феррари»)

2. Кевин Магнуссен («Хаас»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Пьер Гасли («Альпин»)

5. Валттери Боттас («Заубер»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

8. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

9. Джордж Расселл («Мерседес»)

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Лиам Лоусон («РБ»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Оскар Пиастри («Макларен»)

16. Эстебан Окон («Альпин»)

17. Франко Колапинто («Уильямс»)

18. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

19. Юки Цунода («РБ»)

20. Серхио Перес («Ред Булл»)

Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико

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