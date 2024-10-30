Шарль Леклер о шансах на титул: «Если выиграю все оставшиеся гонки, Ферстаппену нужно будет провалиться. Я бы на это не рассчитывал»

Леклер сомневается в своих шансах выиграть титул 2024 года.

Пилот «Феррари» в данный момент отстает от Макса Ферстаппена на 71 очко – притом, что до финиша сезона остается всего четыре Гран-при, хотя на двух из них пройдут спринты и разыграно будет больше очков, чем обычно.

«Мне кажется, что вероятность моей победы в чемпионате зависит не от меня…, попробую объяснить лучше.

Да, разумеется, на многие вещи я могу повлиять. Если я выиграю все оставшиеся гонки, мои шансы повысятся. Но даже если мне это удастся, Максу нужно будет параллельно проваливать один Гран-при за другим, а я бы на это не рассчитывал.

Так что на самом деле я просто постараюсь как можно лучше провести остаток сезона, а подсчетами займемся на финише», – рассказал Леклер .

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