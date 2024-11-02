Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Сан-Паулу-2024
Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Сан-Паулу
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 368 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») – 323
3. Шарль Леклер («Феррари») – 296
4. Оскар Пиастри («Макларен») – 258
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 244
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 189
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 180
8. Серхио Перес («Ред Булл») – 151
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 62
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 31
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24
12. Юки Цунода («РБ») – 22
13. Кевин Магнуссен («Хаас») – 14
14. Алекс Албон («Уильямс») – 12
15. Даниэль Риккардо («РБ») – 12
16. Пьер Гасли («Альпин») – 11
17. Оливер Бермэн («Хаас») – 7
18. Франко Колапинто («Уильямс») – 5
19. Эстебан Окон («Альпин») – 5
20. Лиам Лоусон («РБ») – 2
21. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
22. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
23. Валттери Боттас («Заубер») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 581 очко
2. «Феррари» – 546
3. «Ред Булл» – 519
4. «Мерседес» – 369
5. «Астон Мартин» – 86
6. «Хаас» – 46
7. «РБ» – 36
8. «Уильямс» – 17
9. «Альпин» – 16
10. «Заубер» – 0
Гран-при Сан-Паулу-2024. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
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