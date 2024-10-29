  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Хонда» и «Альпин» оштрафованы в сумме на миллион долларов за процедурные нарушения потолка расходов для производителей
2

«Хонда» и «Альпин» оштрафованы в сумме на миллион долларов за процедурные нарушения потолка расходов для производителей

ФИА наказала нарушителей финансового регламента «Ф-1».

В сентябре стало известно, что «Хонда» и «Альпин» допустили процедурные нарушения потолка расходов за 2023 год, хотя не превысили допустимые траты для производителей силовых установок. Нарушения в основном связаны с некорректной документацией.

«Хонде» выписали штраф в 600 000 долларов, «Альпин» – в 400 000 долларов.

Почему рев новых моторов «Ф-1» не сделать пробирающим, «как раньше»? Есть ли вообще выход?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
logoФИА
logoХонда
logoФормула-1
регламент
logoАльпин
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при Сан-Паулу-2024. Расписание трансляций
12 минут назад
Гюнтер Штайнер: «Почему Лоусон не подметает улицы с Ферстаппеном за средний палец Пересу? Нужно пояснение ФИА»
10сегодня, 17:12
«Ред Булл» рассматривает увольнение Переса после Гран-при Сан-Паулу (GPblog)
45сегодня, 15:11
«Пирелли» посвятила Сенне трофей за поул и кепки призеров Гран-при Сан-Паулу
5сегодня, 14:25Фото
Тото Вольфф: «Ферстаппену нужно приехать в Абу-Даби как минимум с 26-очковым отрывом. Если Макс сохранит хладнокровие, дело сделано»
3сегодня, 13:59
Кристиан Хорнер: «Ферстаппен всегда будет агрессивно пилотировать в рамках того, что он воспринимает как правила»
21сегодня, 13:02
Ральф Шумахер: «Ферстаппен сражается как дикий пес и может позволить себе риск»
13сегодня, 12:05
Тото Вольфф о штрафах Ферстаппена: «Грязный пилотаж больше не разрешен. Очень хорошее решение стюардов»
10сегодня, 11:08
Гельмут Марко: «Ред Булл» не может позволить себе еще одну такую гонку. В Мексике все пошло не так»
3сегодня, 10:44
Руководитель «РБ» Мекьес: «Один из сильнейших уик-эндов команды по темпу пошел под откос с момента аварии Цуноды в квалификации»
1сегодня, 10:18
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото