«Хонда» и «Альпин» оштрафованы в сумме на миллион долларов за процедурные нарушения потолка расходов для производителей

ФИА наказала нарушителей финансового регламента «Ф-1».

В сентябре стало известно, что «Хонда » и «Альпин» допустили процедурные нарушения потолка расходов за 2023 год, хотя не превысили допустимые траты для производителей силовых установок. Нарушения в основном связаны с некорректной документацией.

«Хонде» выписали штраф в 600 000 долларов, «Альпин » – в 400 000 долларов.

Почему рев новых моторов «Ф-1» не сделать пробирающим, «как раньше»? Есть ли вообще выход?