«Хонда» и «Альпин» оштрафованы в сумме на миллион долларов за процедурные нарушения потолка расходов для производителей
ФИА наказала нарушителей финансового регламента «Ф-1».
В сентябре стало известно, что «Хонда» и «Альпин» допустили процедурные нарушения потолка расходов за 2023 год, хотя не превысили допустимые траты для производителей силовых установок. Нарушения в основном связаны с некорректной документацией.
«Хонде» выписали штраф в 600 000 долларов, «Альпин» – в 400 000 долларов.
Почему рев новых моторов «Ф-1» не сделать пробирающим, «как раньше»? Есть ли вообще выход?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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