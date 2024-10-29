Тото Вольфф: «Ферстаппену нужно приехать в Абу-Даби как минимум с 26-очковым отрывом. Если Макс сохранит хладнокровие, дело сделано»

Вольфф считает, что Ферстаппену необходимо оформить титул заранее.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф ответил на вопрос о том, может ли гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен упустить титул 2024 года.

«В обычных условиях этого не произойдет. Если он сохранит хладнокровие, дело сделано.

Конечно, остается фактор напряжения, если он должен будет добраться до финиша в последней гонке. Вот почему Максу нужно приехать в Абу-Даби как минимум с 26-очковым отрывом», – отметил Вольфф.

За четыре этапа до конца сезона Ферстаппен опережает пилота «Макларена » Ландо Норриса на 47 баллов.

Норрис отыграл 10 очков у Ферстаппена и сократил отставание до 47 баллов

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