Тото Вольфф: «Ферстаппену нужно приехать в Абу-Даби как минимум с 26-очковым отрывом. Если Макс сохранит хладнокровие, дело сделано»
Вольфф считает, что Ферстаппену необходимо оформить титул заранее.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф ответил на вопрос о том, может ли гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен упустить титул 2024 года.
«В обычных условиях этого не произойдет. Если он сохранит хладнокровие, дело сделано.
Конечно, остается фактор напряжения, если он должен будет добраться до финиша в последней гонке. Вот почему Максу нужно приехать в Абу-Даби как минимум с 26-очковым отрывом», – отметил Вольфф.
За четыре этапа до конца сезона Ферстаппен опережает пилота «Макларена» Ландо Норриса на 47 баллов.
Норрис отыграл 10 очков у Ферстаппена и сократил отставание до 47 баллов
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2024
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: oe24
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