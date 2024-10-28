Франко Колапинто об интересе со стороны «Ред Булл»: «Вообще не понимаю, о чем речь»

Колапинто опроверг информацию о переговорах с «Ред Булл».

Пилот «Уильямса » на данный момент не имеет места в «Формуле-1» в следующем сезоне. Так как за «Уильямс» будут выступать Алекс Албон и Карлос Сайнс.

При этом Колапинто своими выступлениями в нынешнем сезоне произвел на команды очень хорошее впечатление. И, по информации итальянской прессы, привлек внимание «Ред Булл» – как сообщалось, там готовы предложить Колапинто место в «РБ», в то время как в «Ред Булл» напарником Ферстаппена станет Лиам Лоусон.

По словам Колапинто, ему ничего не известно о предложении «Ред Булл», и что на данный момент он готовится к тому, что не будет выступать в «Формуле-1» в 2025 году.

«Нет, в данный момент я вообще не понимаю, о чем идет речь. И понятия не имею, откуда взялась эта информация.

У меня нет места в «Формуле-1» на следующий сезон – и да, на данный момент получается, что я не буду выступать в «Ф-1». Вероятно, буду гоняться где-то еще.

Так что да, возможно, что меня год не будет в «Формуле-1». Но я надеюсь, что смогу доказать, что достоин места в чемпионате – и вернусь в «Ф-1» в 2026 или 2027 году. Это моя цель, ради нее я сейчас и выкладываюсь в каждой гонке.

И именно поэтому я был так расстроен после неудачи в квалификации – я был разочарован результатом. Ведь я просто стараюсь показывать свой максимум, чтобы доказать, что заслуживаю быть здесь», – рассказал Колапинто .

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