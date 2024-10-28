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Шарль Леклер: «Кубок конструкторов – реалистичная цель для «Феррари». Можно полагаться на себя, в отличие от чемпионата пилотов»

Завоевание командного титула в руках «Феррари», убежден Леклер.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что думает о шансах выиграть Кубок конструкторов после дубля в США и двойного подиума в Мексике.

По итогам Гран-при Мехико Скудерия вышла на вторую позицию в чемпионате, отставание от «Макларена» сократилось до 29 баллов.

«В целом очень позитивный уик-энд для «Феррари», чуть менее позитивный лично для меня. Я не показывал свою лучшую форму, но Карлос [Сайнс] провел просто идеальный уик-энд с первого круга в первой практике до заключительного круга гонки. Я же оказался в невыгодном положении из-за пропуска первой тренировки и так по-настоящему не восстановился.

Разумеется, [Кубок конструкторов] должен быть нашей целью. Мы не должны думать об этом каждый день, и, как мне кажется, лучший путь – сосредоточиться на себе, попытаться выжать все из машины. Это мы и делали в последние два уик-энда.

Но да, Кубок конструкторов сейчас является реалистичной задачей. Мы скорее можем полагаться на себя, чем на ошибки соперников – я часто говорил, что такова ситуация в личном чемпионате.

Если рассуждать о зачете пилотов, мне нужно самому все сделать правильно, а также необходимо большое невезение соперников. Так что, безусловно, Кубок конструкторов – главная цель, и, если мы сохраним форму, реалистичная», – заключил монегаск.

«Феррари» выиграла 2 гонки подряд и обогнала «Ред Булл», до «Макларена» – 29 очков в Кубке конструкторов

Шарль Леклер: «Феррари» повезло из-за борьбы Ферстаппена и Норриса. Агрессия Макса по отношению к Ландо помогает мне в чемпионате»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Гран-при США
logoФеррари
logoМакларен
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoШарль Леклер
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