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  • Шарль Леклер: «Феррари» повезло из-за борьбы Ферстаппена и Норриса. Агрессия Макса по отношению к Ландо помогает мне в чемпионате»
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Шарль Леклер: «Феррари» повезло из-за борьбы Ферстаппена и Норриса. Агрессия Макса по отношению к Ландо помогает мне в чемпионате»

Леклер заявил, что Ферстаппен невольно помог «Феррари» в Мексике.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что у него не было шансов в борьбе с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом за второе место на Гран-при Мехико – британец обогнал соперника за несколько кругов до финиша.

Кроме того, Норрис оказался бы более серьезной угрозой для Скудерии без инцидентов с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл», уверен Леклер.

«К тому моменту у меня не было ни единого шанса остаться впереди Ландо. Ландо летел по трассе, и, полагаю, нам, команде, довольно сильно повезло из-за случившегося между Максом и Ландо в начале гонки. Это серьезнейшим образом его замедлило, а его второй отрезок получился очень и очень впечатляющим. Так что для нас это плюс – пожалуй, это помогло.

Что касается меня, я никак не мог остаться впереди. Я знал, что придется очень тяжело. Я понимал, что должен невероятным образом выехать из последнего поворота, поэтому выдал все, перешел грань, потерял машину и уступил позицию. Но мне казалось, что потеря позиции была вопросом кругов или поворотов.

Я только за то, чтобы Макс был максимально агрессивен по отношению к Ландо, ведь это помогает мне, по крайней мере дает шансы приблизиться к Ландо в чемпионате пилотов – борьба еще продолжается.

Если уж на то пошло, скорее сражение идет между Ландо и мной, чем с Максом, у которого довольно весомое преимущество по очкам. Лично я не думаю о титуле, если рассуждать реалистично», – признался монегаск.

Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!

«Феррари» выиграла 2 гонки подряд и обогнала «Ред Булл», до «Макларена» – 29 очков в Кубке конструкторов

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
logoЛандо Норрис
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