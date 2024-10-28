Фредерик Вассер: «Надеюсь, Ферстаппен и Норрис устроят что-то и в Бразилии. Пока они сражаются друг с другом, все в порядке»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги победного Гран-при Мехико и выразил надежду на новые сражения пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом.
В эфире итальянского Sky Sport менеджер предположил, что Шарль Леклер мог финишировать вторым вслед за напарником Карлосом Сайнсом.
– Вассер, второй дубль подряд ускользнул всего за несколько кругов до финиша. Как вы считаете, был ли он возможен?
– Полагаю, мы подошли довольно близко к дублю. Вероятно, Шарль мог защититься от Норриса. Но, пожалуй, ему было тяжело сохранять шины в нужном рабочем окне, потому что мы просили его контролировать тормоза, беречь топливо, и он допустил небольшую ошибку.
В целом очень позитивный уик-энд. Мы должны сохранять позитив и сосредоточиться на предстоящих гонках.
– Теперь, когда вы так близки к вершине в зачете конструкторов, будете ли действовать еще агрессивнее?
– Мы на 29 очков отстаем от «Макларена» в Кубке конструкторов, но сохраняем тот же настрой. Надеюсь, пресса сосредоточится на сражении между Максом и Ландо, на штрафе Ферстаппена. Пусть никто не обращает внимания на нас. Мы должны заниматься своим делом – посмотрим, как пойдут дела в следующий уик-энд.
Я не уделяю большого внимания борьбе между Норрисом и Ферстаппеном. Но пока они сражаются друг с другом, все в порядке. На самом деле я даже надеюсь, что они устроят что-то и на следующем уик-энде (смеется).
– Почему вы попросили Леклера замедлиться на первом отрезке гонки?
– Мы попросили Шарля держать температуры под контролем, потому что, как вы знаете, болиды не конструируются лишь под этот автодром. Это очень специфическая трасса, приходится контролировать такие вещи.
– Считаете ли вы, что машина SF-24 останется конкурентоспособной на оставшихся этапах сезона?
– С Зандворта мы сильно прибавили. В Монце мы внедрили обновления, и все сложилось очень хорошо. Сначала мы решили, что дело в типах трасс вроде Монцы и Баку, однако мы здорово выступили в Сингапуре, а также в Остине и здесь, в Мексике. Так что теперь, полагаю, мы будем быстры везде до конца сезона.
Но надо быть осторожнее с прогнозами: не только болид хорош, но и работа команды. В Бразилии для нас все начнется с чистого листа.
Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!
Что случилось на Гран-при Мексики: куда провалился Ферстаппен? Как «Феррари» пробилась к победе через невезение?
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