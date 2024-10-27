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Шарль Леклер: «Вероятно, квалификации на трассах с низким уровнем наката – это явно не моя сильная сторона»

Леклер объяснил не лучший результат в квалификации в Мехико.

Пилот «Феррари» показал четвертый результат, не сумев реализовать потенциал болида, в то время как его напарник Карлос Сайнс будет стартовать с поула.

Шарль признал, что квалификации на трассах с низким уровнем держака не относятся к списку его сильных сторон, и что ему нужно над этим работать.

«Я разочарован, но не удивлен. Я не лучшим образом чувствовал себя за рулем болида, начиная со 2-й практики. Что поделать, так бывает.

В третьем сегменте квалификации мой быстрый круг складывался очень неплохо вплоть до 10-го поворота, где я потерял контроль над машиной. Но мне нужно было рисковать, чтобы компенсировать нехватку темпа. Ничего не поделаешь. И 4-е место на старте – это не так уж плохо, хотя, конечно, могло быть намного лучше.

Мне не хватает чувства контроля машины и сцепления с трассой. Иногда тебе нравится баланс, а вот в субботу он мне не нравился, в пятницу тоже. Вероятно, квалификации на трассах с низким уровнем наката – это явно не моя сильная сторона.

В квалификациях я склонен атаковать на пределе. И в Монце, и в Мехико у меня возникают с этим проблемы. Но, тут ничего не поделаешь. Как я уже говорил, оптимизма добавляет разве что то, что в пятницу, как мне кажется, у меня был лучший темп на длинной дистанции.

В целом же мне нужно больше думать о том, чтобы закончить свой круг, и подавлять желания атаковать на пределе в квалификациях на таких трассах. Потому что тут это просто не работает. На этот раз я попробовал – и все шло отлично вплоть до третьего сегмента. Но затем машину сорвало в 10-м повороте и закончить круг было уже трудно», – рассказал Леклер.

Леклер в гонке за титулом «Ф-1» – но сколько фэйлов лидеров нужно! Вот реалистичные развязки

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoФеррари
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoШарль Леклер
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