Леклер в гонке за титулом «Ф-1» – но сколько фэйлов лидеров нужно! Вот реалистичные развязки

До конца сезона осталось всего пять Гран-при. В Бразилии и Катаре пройдет еще и спринт. Ситуация в личном зачете накаляется с каждым этапом. Нас волнует лишь один вопрос: кто станет чемпионом мира? Макс или Ландо? А может быть Шарль?

Конечно, рассматривать все варианты событий – задача не из легких. Исход чемпионата зависит от многих переменных, но за основные возьмем три: сходы, быстрые круги, а также финиш в гонках с первого по пятое места.

В таблице, словно Доктор Стрэндж, мы рассмотрели семь вариантов событий.

Первый вариант. Ферстаппен сходит в одной из гонок, в остальных финиширует вторым. Норрис оформляет победную серию из пяти гонок подряд и двух спринтов. Леклер довольствуется третьим местом. А лучшие круги забирают остальные пилоты. Как итог, британцу недостаточно одного схода Макса. Разница между ними в конце сезона составит три очка.

Второй вариант. Вводим новую переменную, а именно быстрые круги, которые забирает Ландо, но не во всех гонках, а в трех из пяти. Подиум при этом не меняется. Как итог – равенство по очкам. 0:0. Но заглянем в таблицу и увидим, что у Макса 7 побед за сезон. В этой параллельной вселенной у пилота «Макларена» – 8 (без учета спринтов). Получается, что Ландо Норрис становится чемпионом мира по количеству побед в сезоне.

Третий вариант. Допускаем, что нидерландец сходит дважды в основной гонке. Шарль Леклер берет три лучших круга, Норрис дважды. Подиум в этом исходе не меняется. В таком случае британец становится победителем с разрывом в 17 очков. Этот вариант также имеет право на существование, но что, если Макс сойдет не в гонке, а в спринте (причину схода можете выбирать сами)?

Сценарий номер четыре. В этом сценарии Ферстаппен остается лидером чемпионата, а Ландо проигрывает гонку за чемпионство в пять очков. Это развитие событий считается одним из самых реальных. Если у пилота «Ред Булл» будут технические проблемы, то ему выгоднее проиграть восемь очков в спринте, но отыграть их в основной гонке.

Заезжаем в питы и выдыхаем. Дальше будет чуть-чуть легче.

Пятый вариант. Ферстаппен сходит с дистанции в одном из двух спринтов, а также покидает заезд досрочно в одной из пяти гонок. Это сигнал британцу быть везде первым, а также забрать два быстрых круга. Шарль на третьем месте в личном зачете. Как итог – Lando, you are the world champion!

Открываем шестую реальность. И тут складывается вот такая картина: Ландо первый, но в Абу-Даби уступит Леклеру, а в катарском спринте уступит Максу. Ферстаппен третий и четвертый во всех гонках и спринтах, кроме Катара. Монегаск везде второй, кроме Абу-Даби. Быстрые круги в данном случае достаются Ландо. Важно отметить, что здесь не рассматриваются сходы основных претендентов на титул. Увы, разница в два очка, Ферастаппен и вся команда «Ред Булл» ликует.

Последний седьмой вариант. А что если Леклер оформит победную серию? Ландо и Макс второй и третий соответственно. В двух гонках и одном спринте между ними случается авария. За Шарлем также два быстрых круга. В этом случае монегаск становится чемпионом мира.

Как мы и говорили, рассматривать можно еще больше исходов, однако выбрали для Вас самые реалистичные по нашему мнению. Как итог: из семи случаев для Ландо победные лишь три, а для Шарля – один.

Если пойти еще дальше и обратиться к ИИ, то его математических способностей хватит для определения большего количества вариантов. Например, Норрис может стать чемпионом, если он везде будет финишировать первым, в то же время Макс оказывается ниже четвертого места во всех гонках. Для победы Леклера необходима такая-же ситуация: британец финиширует ниже 4-го места, а Ферстаппен – ниже 5-го.

Вариантов может быть куда больше, но рассматривать их все можно бесконечно долго. Предлагаем вам выбрать свой, а также написать еще несколько в комментариях.

Текст: Андрей Маргорин.

Фото: Gettyimages.ru /Jared C. Tilton.