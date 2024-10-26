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Гельмут Марко об интересе «Ред Булл» к Колапинто: «В «Ф-1» команды постоянно общаются друг с другом»

Марко высказался о вероятности приглашения Колапинто.

Советник «Ред Булл» не стал отрицать информацию о заинтересованности австрийской команды в кандидатуре Франко Колапинто, но отметил сложность осуществления подобного трансфера, учитывая наличие у аргентинца контракта с системой «Уильямса».

Колапинто на данный момент провел за «Уильямс» четыре гонки и сразу в двух из них сумел попасть в топ-10. При этом «Уильямс», в чью молодежную программу входит Франко, не сможет предоставить аргентинцу место в кокпите болида еще минимум год.

«Ситуация действительно необычная. Колапинто не выделялся ни в одной из юниорских гоночных серий. Да, он был хорош, но не демонстрировал ничего выдающегося.

При этом, оказавшись в «Формуле-1», он стал наносить свои удары с просто таки ледяным спокойствием и решимостью, хотя его, можно так сказать, бросили на растерзание, как и в случае с Лиамом Лоусоном.

Интерес «Ред Булл»? Ну, ясно одно – в «Формуле-1» все команды постоянно общаются друг с другом, по самым разным вопросам.

Но проблема в том, что Колапинто связан долгосрочным контрактом с «Уильямсом». Аренда [о возможности которой говорил руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз]? Такое предложение не заинтересует ни одну команду «Ф-1». Никто сейчас не захочет тренировать гонщика для другой команды», – рассказал Марко.

«Ред Булл» предложил контракт Колапинто – и место в «РБ» в 2025 году (Sky Sport Italia)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Kleine Zeitung
logoРед Булл
logoУильямс
logoФормула-1
logoГельмут Марко
Джеймс Воулз
logoРБ
Франко Колапинто
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