Шарль Леклер: «Стартовые позиции на этой трассе очень важны, по итогам квалификации нужно оказаться как можно выше»

Леклер рассказал о целях на квалификацию к Гран-при Мехико.

Пилот «Феррари » в целом остался доволен темпом болида в первый день гоночного уик-энда, а также отметил, что команда постарается развить успех после победы в Остине.

«Не самый простой первый день, вторая практика получилась несколько хаотичной. По плану я не выступал в первой практике [уступив место за рулем болида Оливеру Бермэну], а продолжительность второй практики увеличили на 30 минут. Но, к сожалению, эти дополнительные 30 минут мы почти целиком потеряли из-за красных флагов.

Увы, иногда такие вещи случаются, ничего не поделаешь. Теперь нужно постараться выжать максимум в сложившейся ситуации и оказаться как можно выше по итогам квалификации. Ведь стартовые позиции на этой трассе весьма важны. Наш темп был неплох с первого же круга – так делает задачу оказаться как можно выше на стартовой решетке еще важнее», – рассказал Леклер .

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