Ландо Норрис о борьбе с Ферстаппеном: «Максу было все равно, выиграет он или нет. Его единственной задачей было победить меня»

Норрис высказался о сражении с Ферстаппеном на Гран-при США .

Пилот «Макларена » отметил, что понимает текущий подход Макса – что его главной задачей является победа над Ландо в каждой конкретной гонке, а итоговое место на финише уже не так важно:

«Как мы все видели, Максу было все равно, выиграет он гонку или финиширует вторым, третьим, не важно. Его единственной задачей было победить меня – и он с ней справился. Так что с этой стороны он молодец, поскольку выполнил свою работу.

Я получил удовольствие от нашего сражения, уважал нашу борьбу. В итоге он все равно оказался выше, а это мне сейчас нужно побеждать его. Так что мне нужно менять какие-то небольшие вещи – при этом общий подход лучше оставить прежним.

Я по-прежнему стараюсь действовать как можно чище, стараюсь избегать столкновений. Ведь очень многие эпизоды нашей борьбы на самом деле могли бы закончиться крупными авариями. Я стараюсь этого избегать, ведь в противном случае многие гонки заканчивались бы для нас досрочно».

Норриса также спросили, почему он и команда не сориентировались в ситуации – если бы Ландо после обгона за пределами трассы вернул позицию Ферстаппену, а потом попытался снова его обогнать, то не получил бы штраф:

«Людям легко говорить об этом [о возврате позиции]. Но шины на моей машине нагревались все сильнее и сильнее, они уходили все дальше [от оптимального рабочего диапазона]. Разница в скорости между мной и Максом сокращалась, так что если бы я вернул ему позицию, у меня могло больше не появиться шанса обогнать его снова.

Я всегда стараюсь делать то, что считаю правильным в текущий момент времени, естественно стараясь действовать в рамках правил. Именно поэтому я и спросил команду о том, что думаю на мостике.

В идеале стюарды могли бы сказать нам: «Мы не считаем эти действия правильными, вам нужно вернуть позицию». Тогда все было бы намного проще. Но это работает не так.

Я считал, что действовал правильно, запросил у команды подтверждение – и они тоже считали, что мы правы. Думаю, что как команда мы действуем очень хорошо, и что у нас правильный подход. Но невозможно постоянно принимать правильные решения».

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