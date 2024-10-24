Кевин Магнуссен о продолжении карьеры: «Пока на следующий год я ничего не планировал»
Магнуссен не определился с продолжением карьеры.
Пилот «Хааса» покинет команду по окончании сезона, хотя при этом не стал исключать дальнейшего сотрудничества в какой-то иной форме.
При этом Магнуссен намекнул, что у него все еще остаются минимальные шансы на то, чтобы заполучить место в «Заубере» на следующий сезон.
«Ну, что называется, на бумаге дверь остается открытой. А в «Формуле-1» никогда не знаешь наверняка, что может случиться.
Но вообще я пока на следующий год ничего не планировал. Мы обсудили с «Хаасом» возможность дальнейшего сотрудничества, хотя понятно, что напрямую гоночной составляющей это не будет касаться. Так что кто знает, что еще может случиться», – рассказал Магнуссен.
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