Кевин Магнуссен о продолжении карьеры: «Пока на следующий год я ничего не планировал»

Магнуссен не определился с продолжением карьеры.

Пилот «Хааса » покинет команду по окончании сезона, хотя при этом не стал исключать дальнейшего сотрудничества в какой-то иной форме.

При этом Магнуссен намекнул, что у него все еще остаются минимальные шансы на то, чтобы заполучить место в «Заубере » на следующий сезон.

«Ну, что называется, на бумаге дверь остается открытой. А в «Формуле-1» никогда не знаешь наверняка, что может случиться.

Но вообще я пока на следующий год ничего не планировал. Мы обсудили с «Хаасом» возможность дальнейшего сотрудничества, хотя понятно, что напрямую гоночной составляющей это не будет касаться. Так что кто знает, что еще может случиться», – рассказал Магнуссен .

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