Организаторы пытаются договориться о ротации Гран-при Нидерландов и Барселоны, этап в Имоле почти наверняка потеряет место в календаре «Ф-1» (Джо Сейвард)

В «Ф-1» сократят количество европейских Гран-при.

По информации известного журналиста Джо Сейварда, организаторы сразу нескольких европейских этапов «Формулы-1» пытаются договориться друг с другом о том, чтобы проводить свои гонки по принципу ротации раз в два года.

Отмечается, что на подобный шаг готовы организаторы Гран-при Нидерландов, поскольку у них возникли трудности с самоокупаемостью этапа.

Такой же вариант рассматривают в Барселоне – с 2026 года Гран-при Испании официально должен переехать на новую трассу городского типа в Мадриде, однако огранизаторы каталонской гонки не намерены уходить из «Ф-1» и хотят сохранить свой этап под другим названием [Гран-при Барселоны или Гран-при Европы], и также подумывают о том, чтобы меняться с другим этапом.

В то же время организаторы Гран-при Бельгии не готовы к ротации с другим этапом и будут до конца оспаривать свое право проводить гонку в Спа ежегодно.

«В паддоке активно говорят о том, что организаторы Гран-при Бельгии хотят продолжать проводить свою гонку каждый год. И что они не хотят подписываться под соглашением о ротации своего этапа с Гран-при Нидерландов .

Притом, что в Зандворте напротив в новых условиях могут позволить себе проводить гонку лишь раз в два года и ротировать ее с другим Гран-при. В результате сейчас мы пришли к тому, что в Нидерландах ведут переговоры с организаторами гонки в Барселоне – на предмет того, могут ли они проводить свои этапы по очереди, начиная с 2026 года. Поскольку Гран-при Испании к тому времени должен официально переехать на трассу в Мадриде. Если там, разумеется, успеют в срок закончить работы по подготовке трассы и всего остального.

Все это означает, что второй итальянской гонке [Гран-при Эмилии -Романьи, проводится в Имоле] будет очень трудно выжить в сложившихся условиях, если там тоже рассматривали вариант договориться с кем-то о ротации этапов. К тому же, «Формула-1 » по-прежнему стремится оптимизировать график проведения и количество европейских этапов, чтобы расширить свое присутствие в Азии и Африке», – рассказал Сейвард.

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