«Уильямс» получил инвестиции в размере $130 млн за счет продажи части акций команды
Совладельцы «Уильямса» дополнительно вложили в команду $130 млн.
Как стало известно австралийскому изданию Speedcafe, в пятницу, 11 октября, инвестиционный фонд Dorilton Capital, который является владельцем «Уильямса», продал 100 млн акций гоночной компании [цена каждой акции составила £1 или $1,3].
Фонд Dorilton Capital приобрел «Уильямс» в августе 2020 года за $200 млн и с тех пор уже трижды организовывал финансовые вливания в команду, на общую сумму чуть более $550 млн.
Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости