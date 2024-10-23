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«Уильямс» получил инвестиции в размере $130 млн за счет продажи части акций команды

Совладельцы «Уильямса» дополнительно вложили в команду $130 млн.

Как стало известно австралийскому изданию Speedcafe, в пятницу, 11 октября, инвестиционный фонд Dorilton Capital, который является владельцем «Уильямса», продал 100 млн акций гоночной компании [цена каждой акции составила £1 или $1,3].

Фонд Dorilton Capital приобрел «Уильямс» в августе 2020 года за $200 млн и с тех пор уже трижды организовывал финансовые вливания в команду, на общую сумму чуть более $550 млн.

Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
logoУильямс
logoФормула-1
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