«Уильямс» получил инвестиции в размере $130 млн за счет продажи части акций команды

Совладельцы «Уильямса » дополнительно вложили в команду $130 млн.

Как стало известно австралийскому изданию Speedcafe, в пятницу, 11 октября, инвестиционный фонд Dorilton Capital, который является владельцем «Уильямса», продал 100 млн акций гоночной компании [цена каждой акции составила £1 или $1,3].

Фонд Dorilton Capital приобрел «Уильямс» в августе 2020 года за $200 млн и с тех пор уже трижды организовывал финансовые вливания в команду, на общую сумму чуть более $550 млн.

Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!