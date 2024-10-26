Гран-при Мехико-2024. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 4-й
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
26 октября 2024 года
3-я практика
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.16,492 (18 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,059 (18)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,340 (21)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,511 (26)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,568 (20)
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,740 (24)
7. Юки Цунода («РБ») +0,810 (20)
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,849 (28)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,982 (19)
10. Лиам Лоусон («РБ») +1,002 (23)
11. Алекс Албон («Уильямс») +1,019 (19)
12. Валттери Боттас («Заубер») +1,147 (25)
13. Франко Колапинто («Уильямс») +1,220 (18)
14. Серхио Перес («Ред Булл») +1,295 (19)
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,306 (23)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,327 (20)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,408 (26)
18. Эстебан Окон («Альпин») +1,832 (19)
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,936 (18)
20. Пьер Гасли («Альпин») +1,962 (20)
Гран-при Мехико-2024. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Пиастри – 2-й, Цунода – 3-й
Гран-при Мехико-2024. 1-я практика. Расселл – 1-й, Сайнс – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Шварцман – 19-й
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