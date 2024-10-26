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Гран-при Мехико-2024. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 4-й

Гран-при Мехико

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

26 октября 2024 года

3-я практика

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.16,492 (18 кругов)

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,059 (18)

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,340 (21)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,511 (26)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,568 (20)

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,740 (24)

7. Юки Цунода («РБ») +0,810 (20)

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,849 (28)

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,982 (19)

10. Лиам Лоусон («РБ») +1,002 (23)

11. Алекс Албон («Уильямс») +1,019 (19)

12. Валттери Боттас («Заубер») +1,147 (25)

13. Франко Колапинто («Уильямс») +1,220 (18)

14. Серхио Перес («Ред Булл») +1,295 (19)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,306 (23)

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,327 (20)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,408 (26)

18. Эстебан Окон («Альпин») +1,832 (19)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,936 (18)

20. Пьер Гасли («Альпин») +1,962 (20)

Гран-при Мехико-2024. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Пиастри – 2-й, Цунода – 3-й

Гран-при Мехико-2024. 1-я практика. Расселл – 1-й, Сайнс – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Шварцман – 19-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoГран-при Мексики
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoРБ
Франко Колапинто
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